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عالم أحياء: السودان أصل البشرية بالأدلة العلمية

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عالم أحياء: السودان أصل البشرية بالأدلة العلمية عالم أحياء: السودان أصل البشرية بالأدلة العلمية

قدم أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة الخرطوم منتصر الطيب إبراهيم، “أدلة علمية” تشير إلى أن السودان هو “أصل البشرية”، مبينا أن الجينوم في شرق إفريقيا خاصة منطقة صحراء غرب النيل وكردفان ودارفور هو أقدم جينوم للبشرية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وقال إبراهيم في المنتدى الأول الذي نظمته سودابيديا (موسوعة المعلومات)، بوكالة السودان للأنباء، وحضره مجموعة كبيرة من العلماء “إن الجينوم يحفظ مسيرة التاريخ غير المكتوب”.

وذكر أن العصر الحديث الذي بدأ قبل عشرة آلاف سنة هو عصر ارتبط بالزراعة، مؤكدا أن هذه النقلة أصل البشرية بدءا من السودان.

وأضاف إبراهيم أن العلماء اكتشفوا بعد الدراسات المتعددة أن جينوم الوراثة هو الوحيد الذي يتميز بالتنوع الوراثي، مشيرا إلى أن هذه الدراسات الحديثة بدأت عام 1986، وكان على رأسها لوكا الذي يبلغ الآن من العمر أكثر من 90 عاما.

وقال إن ألوان البشر تتغير بالبيئة وأن الصينيين اكتشفوا أنهم جاءوا من إفريقيا، وأن لون الإنسان يتأثر بأشعة الشمس.

وبحسب وكالة “سونا” ناقش عدد من العلماء والباحثين مقدم الورقة، مشيدين بهذه الدراسة العلمية التي تتطلب بذل المزيد من الجهد لأهل السودان الذين حافظوا على الموروث البشري، داعين إلى تعزيز هذه الدراسة بالمجالات العلمية الأخرى.

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