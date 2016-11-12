استعدادات بالبحيرة لمواجهة موسم الأمطار والسيول المتوقعة

البحيرة ناصر جودة - جمال أبو الفضل

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إنه بمتابعة حالة الطقس، أفادت الجهات الرسمية المختصة عن اقتراب موجة جديدة من الطقس المضطرب والأمطار الغزيرة والرعدية على جميع أنحاء الجمهورية والتى قد تصل لحد السيول فى بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتعرض البلاد اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر، لطقس غير مستقر تبلغ ذروته يومى الخميس والجمعة 17 – 18 نوفمبر، كما أفاد مسئول حالة الطقس أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم انحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على معظم انحاء البلاد بالقاهرة والسواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وقد تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحير الأحمر وسيناء وأمطار متوسطة الشدة على محافظات الصعيد يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة والتي تزيد من الاحساس ببرودة الطقس واضطراب فى حركة الملاحة البحرية يصاحبها شبورة كثيفة على معظم الطرق.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لمواجهة فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول المتوقعة هذا العام واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لتفادى آثارها ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الجهات والقطاعات المختصة.