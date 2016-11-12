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الاتصالات تقدم منحة مجانية للمعاقين للتدريب على نظم الحاسب بالوادى الجديد

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الاتصالات تقدم منحة مجانية للمعاقين للتدريب على نظم الحاسب بالوادى الجديد الاتصالات تقدم منحة مجانية للمعاقين للتدريب على نظم الحاسب بالوادى الجديد

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل للمعاقين حركيًا بالوادى الجديد إن الجمعية بصدد تنفيذ المنحة المجانية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "من أجل فرصة عمل أفضل"، والتى تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع المركز التعليمى لنظم المعلومات بأسيوط لتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بهدف دمجهم بسوق العمل بجميع مراكز محافظات الوادى الجديد، وتوفير فرصة عمل وحياة كريمة لهم ودعم حقهم في المعرفة واستخدام التكنولوجيا.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن الشروط التى حددتها وزارة الاتصالات تتمثل في ألا يعمل المتقدم بأي وظيفة حكومي وأن لايزيد السن عن 35 عامًا وأن يكون من حملة المؤهلات العليا وأن يقدم ما يفيد الإعاقة وتشمل أوراق التقديم صورة بطاقة الرقم القومي و صورة المؤهل الدراسي و صورة إثبات الإعاقة و صورتين شخصيتين.

 

 

 


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