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جبهة البوليساريو الانفصالية تطمح إلى نيل دعم «ترامب» في الصحراء

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جبهة البوليساريو الانفصالية تطمح إلى نيل دعم «ترامب» في الصحراء جبهة البوليساريو الانفصالية تطمح إلى نيل دعم «ترامب» في الصحراء

طالبت جبهة البوليساريو الانفصالية الرئيس الأمريكي دونالد ، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بـ”العمل على تحقيق مطلب تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي”.

واعتبر التنظيم المستقر في مخيمات تندوف أن “فوزه حدث مهم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بمثابة إلهام لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصحراويون الذين يتطلعون إلى قيادته بغية استعادة العدالة والاستقرار في منطقة الصحراء”، بتعبيرها.

وحسب ما نقلته مصادر إعلامية موالية للتنظيم الانفصالي، فإن “قيادة جبهة البوليساريو تسعى إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتعزيز عالم أكثر سلاما وديمقراطية وازدهارا”.

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