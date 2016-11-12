دعوى قضائية قد تتسبب بفضح أعمار نجوم هوليوود

يعتقد الكثير من الممثلين أنه يجب أن يكون هناك قانون ضد نشر أعمارهم على الإنترنت، ورضخت كاليفورنيا هذا العام لمنتقدي التمييز على أساس العمر في هوليوود، عبر تمرير قانون يحظر نشر أعمار الممثلين، لكنه يواجه دعوى قضائية ضده.

ويواجه هذا القانون تحديا في دعوى قضائية رفعتها شركة “آي إمدي بي” والتي تملكها شركة “أمازون دوت كوم” التي تدير مخزونا معلوماتيا يتعلق بصناعة الأفلام والتلفزيون.

وتقول الدعوى القضائية التي رفعت الخميس في المحكمة الاتحادية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، إن هذا الإجراء ينتهك حقوق حرية التعبير بموجب الدستور الأميركي.

ووصف مؤيدو القانون بأنه مسعى لمنع التمييز على أساس العمر. ويطالب القانون المسؤولين في موقع “آي إم دي بي دوت كوم” بحذف من على الموقع أعمار الشخصيات العاملة في صناعة الترفيه ومن بينهم الممثلون والمخرجون إذا طلبوا هذا الحذف.

ويشكو الممثلون في هوليوود منذ فترة طويلة من أنه يجري تنقلهم عبر الأدوار كلما تقدموا في العمر.

وتقول الممثلات بشكل خاص، إن هناك معيارا مزدوجا يعطي النساء فرصا أقل كلما تقدمن في العمر، بينما يمكن للرجال أن يستمروا في القيام بأجزاء بارزة حتى وقت متأخر من حياتهم المهنية.

وقالت الممثلة زوي سالدانا البالغ عمرها الآن 38 عاما والتي قامت بدور بطولة في فيلم “غارديانز أوف ذا غالاكسي” لصحيفة التلغراف في عام 2014 “عند حلول عمر 28 عاما تكوني منتهية. تقوم بأدوار الأم”.

وتسعى هذه الدعوى القضائية إلى الحصول على حكم من المحكمة يوقف تنفيذ هذا القانون.