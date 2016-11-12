“ملاعب أون” في تغطية خاصة لمباراة مصر وغانا‎

كتبت – إ نجي لطفي

يستضيف برنامج “ملاعب أون” على شاشة on sport، اليوم مروان سعيد مدير تحرير موقع كينج فوت، ويقدم البرنامج تغطية خاصة وحصرية على الهواء مباشرة للاستعدادات لمباراة مصر وغانا من مقر إقامة منتخب مصر ومقر إقامة منتخب غانا.

برنامج” ملاعب أون” ، أحدث البرامج الرياضية اليومية ، التى أطلقتها قناة اون سبورت، لدعم التغطية المتميزة للأحداث الرياضية، يغطي البرنامج أخبار كرة القدم وكل اللعبات وفقرات خاصة عن تصفيات كأس العالم مع محللين شباب لبقية المنتخبات المشاركة فى كأس العالم، بجانب تقارير خفيفة وأجمل لقطات كرة القدم والرياضات الأخرى إلى جانب متابعة يومية لمواقع التواصل الاجتماعي .

ينطلق البرنامج يومياً فى تمام الساعة الثالثة وحتى الرابعة والنصف عصراً ، ويُقدم البرنامج نخبة من شباب الإعلاميين كريم خطاب ، وبلال رزق، وميريهان عمرو.