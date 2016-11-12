السيسي يلتقي أعضاء لجنة العفو الرئاسي لبحث قوائم الشباب المحبوسين

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أعضاء لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، والتي تم تشكيلها عقب المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.

وتضم اللجنة أسامة الغزالي حرب وطارق الخولي عضوي مجلس النواب، ونشوى الخوفي عضو المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا، أحد شباب الثورة.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة آخر أعمالها، بالإضافة لتقديمها القائمة الأولى التي تم إعدادها، وتشمل الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا، والتي أعلنت اللجنة من قبل أنها ستسلمها خلال أيام لمؤسسة الرئاسة.

وتواصل اللجنة المنوط بها فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، اجتماعاتها لبحث كافة المخارج القانونية للإفراج عن الشباب والانتهاء من أعمالها 20 نوفمبر الجاري.

واستعرضت اللجنة خلال الجلسات المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة لها من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض المراكز الحقوقية، فضلًا عن الشكاوى التي وصلت مباشرة لأعضاء اللجنة من المواطنين.

وتتواصل اللجنة مع وزارة الداخلية حول الشباب المحتجزين على ذمة قضايا ودراسة طلبات العفو التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية.

> وخلال الجلسات تم الاتفاق على تحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم الإفراج عنها، وبدأت اللجنة دراسة حالات الطلاب المحبوسين احتياطيا في اجتماعاتها الأولى ثم انتقلت لباقي الحالات؛ وذلك حفاظًا على مستقبل الطلاب المحبوسين وتعليق النظر في موقف المحبوسين على ذمة أحداث “فض رابعة والنهضة ومسجد الفتح”، وأن الشباب المتورطين في أعمال شغب وعنف لن تقبلهم لجنة العفو.