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«هل أشتري عقار أم لا»..نقاش يطرحه عمرو أديب اليوم في حضورخبراء الإسكان والعقارات

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«هل أشتري عقار أم لا»..نقاش يطرحه عمرو أديب اليوم في حضورخبراء الإسكان والعقارات «هل أشتري عقار أم لا»..نقاش يطرحه عمرو أديب اليوم في حضورخبراء الإسكان والعقارات

الإعلامي عمرو أديب (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

يفتح عمرو أديب، اليوم السبت، في برنامجه “كل يوم” على شاشة ON.E فى تمام التاسعة والنصف والذي يذاع بالتزامن على إذاعة نغم FM ، النقاش حول سوق العقارات فى ومستقبله تحت عنوان (هل أشتري عقار أم لا ؟!).

يستضيف حول ذلك الموضوع، مهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان، ومهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ، ومهندس أمجد حسنين المدير التنفيذي لشركة البروج الاماراتية وعضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري، والاستاذ محمد بنانى نائب رئيس شركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري.

وتبرز أهمية النقاش حول تلك القضية ، فى ظل الأقاويل المتضاربة حول مستقبل سوق العقارات فى مصر، بين من يعتبر أن سوق العقارت مازال هو الملاذ الأمن للمستثمرين نظراً لوجود عجز كبير فى الوحدات السكنية مع ازدياد الطلب سنويا على تلك الوحدات ، وبين من يخشي من حدوث حالة من الركود لسوق العقارات نتيجة للإرتفاع المستمر ، وهو مايدفع العديد من الراغبين فى شراء عقارات للتفكير فى التوقيت الأمثل لإتخاذ القرار؟

قطاع العقارات أحد أهم قطاعات الإستثمار فى مصر، والسكن إحدي الحاجات الأساسية للمواطنين، برنامج “كل يوم” يقدم خلال تلك الفقرة نقاشاً هاما ومعلومات اضافية حول تلك القضية.

وفى الفقرة الأخيرة ، تقدم خبيرة فن الطهى والإتيكيت جيجى زايد ، فقرة “مطبخ كل يوم” ، بالمشاركة مع الإعلامى عمرو أديب، وتهتم الفقرة بتقديم كل مايخص فنون الطبخ بشكل جديد، بالإضافة إلى نصائح فى فن الإتيكيت والذوق العام.

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