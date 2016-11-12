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داليا البحيري وسالي شاهين ورانيا السيد ضيوف “صاحبة السعادة”

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تحل كل من داليا البحيري وهدى عبود ولارا دبانة ورانيا السيد ومريم جورج وأمينة شلباية وسالي شاهين وانجي عبد الله ونور السمري وهبة ونادين أسامة ضيوفا على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي في حلقة تحت عنون “ملكات الجمال” وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في تمام الحادية عشر مساءا.

وتركز الحلقة مع ضيوفها على الدراسة الهولندية التي صدرت قريبا وكانت غريبة جدا من حيث نوع الدراسة والنتيجة اللي خلصت إليها حيث بدأت بدراسة سلوكيات ومقدرة بعض الطلبة الهولنديين وراقبتهم وهم في حالتهم العادية بدون أن يقابلوا فتيات جميلات وبعدها قاسوا مقدرتهم الذهنية وذكائهم وقدرتهم على حل المشاكل السهلة عندما يقابلوا “بنات حلوة” ووجدوا أن في الحالة الأخيرة لا يكون لديهم القدرة على التفكير بشكل واضح خلال المقابلة وبعدها بحوالي 7 دقائق وحتى حل المشاكل البسيطة تكون صعبة بالنسبة لهم.

وأيضا تزيد الصعوبة كلما زاد وقت المقابلة وهذا أمر طبيعي لأن أي رجل عندما يكون أمام فتاة جميلة يطوع كل ذكاءه وتفكيره في انه ينول إعجابها.

وتتحدث إسعاد يونس خلال الحلقة مع ملكات جمال خلال العشر سنوات الماضية عن تفكيرهم وما الذي استفادوا به من جمالهن وما الذي يضايقهن والعديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

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