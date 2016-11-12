بالصور .. ملكات جمال مصر ضيوف «صاحبة السعادة» .. الإثنين والثلاثاء

تستضيف الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في الحلقتين المقبلتين من برنامج “صاحبة السعادة”، ملكات جمال مصر اللاتي فزن باللقب خلال الأعوام السابقة، واللاتي حصلن على شهرة كبيرة وبعضهن حققن نجاحًا كبيرًا فى مجالات مختلفة أهمها التمثيل.

وتعتبر أهم تلك الملكات الفنانة داليا البحيري التي ستحل ضيفة على أحد فقرات البرنامج، وهي أكثر ملكات الجمال التي فازت باللقب واستطاعت أن تطور نفسها حتي أصبحت من نجمات الصف الأول، حيث ستتحدث خلال الحلقة عن بدايتها في مجال الموديلينج، وفوزها بلقب “ميس ايجيبت” وانطلاقها في عالم التمثيل حتي أصبحت من أهم نجمات مصر.

وفي فقرات أخرى تستضيف إسعاد يونس ملكات جمال أخريات وهن، هدى عبود ملكات جمال مصر عام 1987، التي رفضت كل عروض التمثيل وتقديم البرامج وفضلت تسخير مجهودها للأعمال الخيرية، كما تستضيف إسعاد يونس ملكة جمال مصر 2014 لارا دبانة وهي أيضًا ابنة شقيقة هدى عبود.

كما تحل رانيا السيد ملكة جمال مصر عام 2000 ضيفة على البرنامج، والتي عملت مذيعة في برامج المنوعات والسياسة، ومريم جورج ملكة جمال مصر عام 2005، وخبيرة التجميل أمينة شلباية ملكة جمال مصر عام 1988، وسالى شاهين ملكة جمال مصر 2002، وعملت كمذيعة لعدد من البرامج، وإنجي عبد الله ملكة جمال مصر 1999 التي ظهرت في عدد من الإعلانات.

كما تظهر في الحلقة نور السمري ملكة جمال مصر 2003، وهبة السيسي ملكة جمال مصر لعام 2004، وأخيرًا نادين أسامة أحدث ملكات جمال مصر التي تُوجت باللقب هذا العام وهي في عمر الـ 18.