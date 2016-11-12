بالصور…افتتاح المؤتمر العلمى الخامس لطلاب صيدلة المنصورة

افتتح الدكتور اشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب فعاليات المؤتمر العلمى الخامس لطلاب كلية الصيدلة اليوم 12/11/2016 تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة.

ينظم المؤتمر برئاسة الدكتور ناهد العنانى عميد الكلية والدكتور محمد صالح سكرتير المؤتمر بحضور الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية الدكتورة منى زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة منال عيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث يهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على الجديد فى العلوم الصيدلية ونقل وتبادل الابحاث العلمية بين الطلاب والخبراء، بمجال الصيدلة لتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب واثرائها للطلاب بكليات الصيدلة .

ويشارك بالمؤتمر المهتمين 58 بحث علمى و17 بوستر لطلاب كليات الصيدلة من 7 جامعات حكومية وخاصة : المنصورة ، الدلتا ، طنطا ، الزقازيق ، الأزهر ، حورس ، زويل وعبر الدكتور سعيد شمعة عن سعادته بتواجده بكلية الصيدلة والمشاركة فى هذا المؤتمر الهام والذى سيعمل على اثراء البحث العلمى لطلاب كلية الصيدلة مشيرا ان هناك تعاون بين النقابة وكلية الصيدلة لتأهيل الخريجين لسوق العمل .

وأشارت الدكتورة منال عيد ان مشاركة الطلاب بهذا المؤتمر خير دليل ان هناك وعى لدى الطلاب بأهمية البحث العلمى وعدد الابحاث المشاركة والمشروعات البحثية لهى خير دليل على ذلك وتعمل هذه المؤتمرات على اكساب الطلاب خبرات متعددة فى البحث العلمى .

ورحبت الدكتور ناهد العنانى بجميع الطلاب المشاركين من الجامعات المختلفة للمشاركة فى المؤتمر يدعم نشر ثقافة البحث العلمى ومشاركة الطلاب فى جميع المؤتمرات وتمثيل الكلية داخليا وخارجيا وكذلك اكساب الطلاب خبة تنظيم المؤتمرات العلمية واعداد البحوث والمشروعات البحثية وتنشيط روح الابداع ورفع المستوى العلمى والتواصل مع الطلاب من الجامعات الأخرى .

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط على حرص الجامعة لتنظيم المؤتمر لحث الطلاب لبذل قصارى جهدهم لانجاح المؤتمر والجامعة تهتم دائما بتنمية المهارات العلمية والبحثية وسيتم انشاء مكتب بحوث وابتكارات الطلاب لتنمية ثقافة البحث العلمى وقواعد البحث العلمى ، كما يقدم قطاع التعليم كل الدعم الكامل لسفر الطلاب للمشاركة فى المؤتمرات الدولية التى تعمل على اكساب الطلاب الخبرات المختلفة والاحتكاك مع الثقافات الأخرى .