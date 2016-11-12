النيابة تعرض استشارى على لجنة بماسبيرو لمقارنة بصمة صوته بعد تقاضيه رشوة

كتبت ندى سليم

انتهت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، من تفريغ تسجيلات هيئة الرقابة الإدارية، بشأن ضبط "م. م" استشارى بأحد أكبر المكاتب الاستشارية فى مصر، والمتعاقدة مع الشركة القابضة لمصر للطيران، للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير هنجر الـ7000 المنفذ بمعرفة إحدى شركات المقاولات، خلال تقاضيه المتهم رشوة قدرها 250 ألف جنيه، وأمرت النيابة بعرض المتهم على لجنة من خبراء الصوت، لمقارنة بصمة صوته بالتسجيلات المضبوطة.

وقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط المتهم عقب خروجه من مطار القاهرة وتقاضيه الرشوة، مقابل قيامه بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال لصالح شركة المقاولات المنفذة، وصرفها من شركة مصر للطيران وقد بلغت تكلفة إنشاء الهنجر حوالى مبلغ 115 مليون جنيه، ويعتبر من أكبر الهناجر المخصصة لصيانة الطائرات وتم افتتاحه مؤخرا.