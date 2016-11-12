أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تعرض استشارى على لجنة بماسبيرو لمقارنة بصمة صوته بعد تقاضيه رشوة

Google+ Print
النيابة تعرض استشارى على لجنة بماسبيرو لمقارنة بصمة صوته بعد تقاضيه رشوة النيابة تعرض استشارى على لجنة بماسبيرو لمقارنة بصمة صوته بعد تقاضيه رشوة

>كتبت ندى سليم

انتهت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، من تفريغ تسجيلات هيئة الرقابة الإدارية، بشأن ضبط  "م. م" استشارى بأحد أكبر المكاتب الاستشارية فى ، والمتعاقدة مع الشركة القابضة لمصر للطيران، للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير هنجر الـ7000 المنفذ بمعرفة إحدى شركات المقاولات، خلال  تقاضيه المتهم رشوة قدرها 250 ألف جنيه، وأمرت النيابة بعرض المتهم على لجنة من خبراء الصوت، لمقارنة بصمة صوته بالتسجيلات المضبوطة.

 

وقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط المتهم عقب خروجه من مطار القاهرة وتقاضيه الرشوة، مقابل قيامه بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال لصالح شركة المقاولات المنفذة، وصرفها من شركة مصر للطيران وقد بلغت تكلفة إنشاء الهنجر حوالى مبلغ 115 مليون جنيه، ويعتبر من أكبر الهناجر المخصصة لصيانة الطائرات وتم افتتاحه مؤخرا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر