سقوط عاطل بحوزته أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته 10 أقراص مخدرة و2 سلاح أبيض ودراجة نارية مبلغ بسرقتها.

وكان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد عبد الله رئيس مباحث مركز فايد مفادها قيام المتحرى عنه "محمد.ا.ع" 27 سنة، عاطل، ومقيم الخنادق ــ دائرة مركز فايد له كارت تخصص إجرامى تحت رقم 3058/13/ج، سبق اتهامه فى 13 قضية بتهم "مخدرات، سلاح، سرقة" آخرهم قضية بتهمة "مقاومة سلطات" بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها فى أوساط الشباب مستخدمًا فى ذلك دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تم القيام بمأمورية أسفرت عن ضبط المذكور وبحوزته 10 أقراص مخدرة و2 سلاح أبيض، ومبلغ مالى 190 جنيهًا وتليفون محمول حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبفحصها تبين أنها مبلغ بسرقتها عن بلاغ "يوسف.ل.ى".

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد استخدامه فى تجارته غير المشروعة والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وسرقة الدراجة النارية .

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.