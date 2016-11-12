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نيابة السويس تستمع مجددًا لأقوال صديقة وسائق قاضى الحشيش

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نيابة السويس تستمع مجددًا لأقوال صديقة وسائق قاضى الحشيش نيابة السويس تستمع مجددًا لأقوال صديقة وسائق قاضى الحشيش

>السويس – سيد نون

استدعت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، اليوم الخميس، المتهمة "ب . م" 19 عامًا، صديقة القاضى المتهم بحيازة الحشيش فى نفق الشهيد أحمد حمدى، لسماع أقوالها مجددًا.

 

كما قامت النيابة العامة باستدعاء "  أ . م "، سائق سيارة القاضى من محبسه للاستماع مجددًا إلى أقواله فى القضية.

 

وقال محمد صلاح عجاج، محامى المتهمة صديقة القاضى المتهم، أن النيابة استدعت بالفعل السائق وصديقة القاضى للاستماع مجددًا إلى أقوالهم فى قضية اتهام القاضى بحيازة المخدرات.

 

وكانت النيابة العام بالسويس، قررت اليوم تجديد حبس القاضى "طارق . م" رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


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