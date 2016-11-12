ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وحشيش وترمادول بطنطا

الغربية إسلام الخياط

تمكنت ضباط المباحث الجناية بقسم ثان طنطا، من ضبط 3 عاطلين بمواد مخدرة، هيروين وعقاقير مدرجة بجدول المخدرات وقطع حشيش.

وكان اللواء حسام الدين خليفه مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارا، من العميد خالد مرزوق مأمور قسم ثان طنطا، من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، بتمكن النقيب حسن دواود من ضبط ع ع أ عاطل 21 عام، ومقيم الشهيد مصطفى أبو زهره وبحوزته 6 لفافه هروين وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وضبط م أ أ ٣٢ عام عاطل، و"ز و م" عاطل ٢٢ عام، مقيمين قرية سبطاس مركز طنطا، وبحوزتهم ٢٥٠ قرص ترامدول، ومبلغ مالي ٤٧٥جنية و٧قطع حشيش، و2 هاتف محمول، مستقلين دراجة بخارية لترويج بضاعتهم بقصد الاتجار.

تم اقتيادهم لديوان عام القسم، وحرزت المضبوطات وحررت المحاضر ٢٩١٧ و 29277 وأخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات .