غادة والى: متوسط ذكاء أطفال الشوارع أعلى بكثير من الطفل العادى

امتدحت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ذكاء أطفال الشوارع، وقالت أنه أعلى بكثير من الطفل العادى، مضيفة خلال احتفالية صندوق “تحيا مصر” لتوقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومنظمة المجتمع المصرى الأمريكي بأحد فنادق القاهرة اليوم السبت، مشيرة إلى أن متوسط ذكائهم أعلى بكثير من الأطفال العادية.

وكشفت الوزيرة أن هناك ٢١ مؤسسة رعاية اجتماعية ب ١٠ محافظات جارى تطويرهم فى إطار برنامج أطفال بلا مأوى، منهم ٦ مؤسسات بتكلفة اجمالية ٦٢ مليون جنيه.

وأشارت والى إلى أن مبادرة وبرنامج أطفال بلا مأوى تتبنى العديد من المبادرات ، والتى من بينها مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر، لرعاية الاطفال المحرومين من الرعاية الأسرية واكتشاف الموهوبين منهم ، لافته إلى أنه سيتم تنظيم حفلة خلال الشهر المقبل للأطفال للفنان محمد عبدة.