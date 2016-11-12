المدير التنفيذي لصندوق “تحيا مصر”: علاج ٨٥٠ ألف مصرى من فيروس سى

قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق “تحيا مصر”، إن اتفاقية الصندوق مع مؤسسة المجتمع المصرى الأمريكى، تأتى فى إطار حرص الصندوق على مشاركة المصريين فى الخارج بمشروعات وأهداف الصندوق، التى تسعي لتنمية المجتمع فى كافة الأصعدة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالا لجهود الصندوق فى التواصل مع المصريين والجاليات العربية خارج مصر.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق “تحيا مصر”، خلال احتفالية صندوق ” تحيا مصر” لتوقيع برتوكول تعاون بين الصندوق، ومنظمة المجتمع المصري الأمريكي، بأحد فنادق القاهرة، أنه حتى نهاية الأسبوع الماضى تم علاج ٨٥٠ ألف مواطن من فيروس سى بما يعادل ٤ أضعاف ما تم علاجهم بالعالم، قائلا “لم يحدث ذلك إلا بالإرادة السياسية وتكاتف كافة الجهات المجتمع المدنى ولجنة الفيروسات المبدية والجامعات وكافة مؤسسات الدولة”، مؤكدا أن ما حدث فى مواجهة فيروس سى نموذج يطبق فى فى مختلف الدول.

وتابع”ما نفعله ليس فعل خير وإنما التزام وطنى اتجاه بلدنا”، لافتا إلى أن الرئيس حينما أطلق مبادرة الصندوق لم يكن الهدف جمع التبرعات وإنما كان الهدف أن كل فرد يقوم بدوره تجاه بلده.