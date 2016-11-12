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شرطة المقطم توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مدعمة

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كتب : أحمد أبوالحسن

قامت مباحث قسم شرطة المقطم بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مدعمة من خلال مبادرة مع أحد كبار التجار بإشراف وزارة  و تنفيذاً لذلك من خلال التواصل مع رضوى سيد بيومي محمود 38 عاما صاحبة مصنع اوزون للزيوت والمسئولة عن توريد الزيوت التموينية والمقيمة دائرة قسم شرطة المقطم .

حيث تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم من الاتفاق معها على توريد 10طن مواد غذائية أسبوعيا عبارة عن ( لحوم ، دواجن، سكر، زيت ، مكرونة، دقيق) وعرضها للبيع لجمهور المستهلكين بالأسعار المدعمة ، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والتي دعمت المشروع بتعيين عدد 10 موظفين من الوزارة للإشراف على عملية البيع .

بالإضافة لذلك فقد تم توفير مكان بتقاطع شارع (9) دائرة قسم شرطة المقطم لبيع المواد الغذائية لجمهور المستهلكين داخل سيارات تحت إشراف موظفي وزارة التموين وتم تعيين خدمات أمنية من القسم لتنظيم المترددين على المنفذ ، كما تم النشر عن الأسعار ومكان البيع بكافة المناطق بالمقطم لتحقيق الوصول لأكبر عدد من المواطنين وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين وأهالي المنطقة وشهدت إقبالاً كبيراً .

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