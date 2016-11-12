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وصول منتخب غانا إلى مطار برج العرب استعدادًا لمواجهة مصر غدًا

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وصول منتخب غانا إلى مطار برج العرب استعدادًا لمواجهة مصر غدًا وصول منتخب غانا إلى مطار برج العرب استعدادًا لمواجهة مصر غدًا

منتخب غانا _ أرشيفية

وصلت منذ قليل، بعثة فريق منتخب غانا، إلى مطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، لمواجهة المصرى، المقرر إقامتها غدًا الأحد، فى استاد برج العرب، وكان فى انتظار المنتخب الغانى، عمر ساندا أحمد، سفير غانا بالقاهرة.

وتقام مباراة منتخب وغانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 ، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

واستقبل فريق من العلاقات العامة بمطار برج العرب بعثة منتخب غانا بالورود ، في حضور القنصل الغاني وممثلين من اتحاد الكرة المصري ، وشهدت عملية وصول المنتخب الغاني تواجدا أمنيا مكثفا من قوات الأمن بالإسكندرية، لتأمين بعثة النجوم السوداء عقب وصولها على طائرة خاصة .

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على منتخبى غانا وأوغندا.

 

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