أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اعتقال 10 إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات في موسكو وبطرسبورج

Google+ Print
اعتقال 10 إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات في موسكو وبطرسبورج اعتقال 10 إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات في موسكو وبطرسبورج

الشرطة الروسية _ أرشيفية

اعتقل جهاز الأمن الروسي، عشرة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية في الأماكن العامة في موسكو وسان بطرسبرج بالبنادق والمتفجرات.

وذكر الأمن الروسي، في بيان اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، أنه بدعم من وزارة الداخلية الروسية وبالتعاون مع الشركاء الأجانب في جمهورية طاجيكستان وقيرغيزستان تم اعتراض مجموعات إرهابية تتألف من مواطني آسيا الوسطى، كانوا يخططون لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية المدوية في مدينتي موسكو وسان بطرسبورج الروسيتيين باستخدام الأسلحة الآلية وعبوات ناسفة يدوية الصنع.

وأضاف جهاز الأمن الروسي أنه تم اعتقال عشرة إرهابيين في هذه العملية الأمنية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا