اعتقال 10 إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات في موسكو وبطرسبورج

اعتقل جهاز الأمن الروسي، عشرة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية في الأماكن العامة في موسكو وسان بطرسبرج بالبنادق والمتفجرات.

وذكر الأمن الروسي، في بيان اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، أنه بدعم من وزارة الداخلية الروسية وبالتعاون مع الشركاء الأجانب في جمهورية طاجيكستان وقيرغيزستان تم اعتراض مجموعات إرهابية تتألف من مواطني آسيا الوسطى، كانوا يخططون لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية المدوية في مدينتي موسكو وسان بطرسبورج الروسيتيين باستخدام الأسلحة الآلية وعبوات ناسفة يدوية الصنع.

وأضاف جهاز الأمن الروسي أنه تم اعتقال عشرة إرهابيين في هذه العملية الأمنية.

أ ش أ