مكياج طبيعي مناسب للطالبة الجامعية

تعتبر فترة الجامعة من أهمّ فترات الحياة لكل فتاة، لأنها بداية مرحلة العناية بالبشرة وبداية الاهتمام بوضع المكياج لدى معظم الفتيات. ولكن هل كلّ الفتيات على دراية بالمكياج المناسب لهن؟

يعتبر أنسب مكياج لبشرة الفتيات في هذه المرحلة المكياج الطبيعي الهادئ، الذي يزيد البشرة إشراقاً والوجه نضارة.

إليك في ما يلي طريقة "سيِّدتي نت" لتعليم الفتيات المكياج الأنسب للمرحلة الجامعية:

1.قومي بمزج كريم الأساس الخاص بك بالقليل من المرطّب لمعادلة لون بشرتك، كما يمكنك استبدال كريم الأساس بكريم الإخفاء؛ وذلك بوضعه على أماكن العيوب الظاهرة على بشرتك كمنطقة أسفل العينين أو حول الأنف.

1-قومي بوضع القليل من أحمر الخدود ذي اللون الوردي على خدّيك لإعطاء وجهك نظرة صحية وطبيعية، كما يفضّل اختيار أحمر الخدود الكريمي بدلاً من المسحوق حتى تبدو وجنتاك طبيعيتين أكثر.

2- استغني عن الكحل الأسود، فقد يُفقد نظرتك سماتها الطبيعية، وقومي فقط بوضع طبقة واحدة من الماسكرا المضادة للماء لتستمرّ معك حتى آخر اليوم، ولتجعل عينيك أكثر إشراقاً وتألقاً.

3-من أهم ما يُبرز جمال وجهك حاجباك، فاحرصي دائماً على الحصول على حواجب سميكة لتحصلي على نظرة طبيعية. كلّ ما عليك فعله هو ملء الحاجب الذي تشعرين بأنه خفيف بقلم الحاجب المناسب للون حاجبك مع تمشيطه بشكل متساوٍ.

4- اختاري أحمر الشفاه المناسب للون شفتيك، والقريب منهما، لتحافظي على نظرتك الطبيعية. كلّ ما عليك فعله هو وضع أحمر الشفاه على أصابعك، ثمّ وزّعيه على شفتيك جيداً، كما يمكنك استبدال أحمر الشفاه ببلسم الشفاه لإضفاء توهّج طبيعي على بشرتك.