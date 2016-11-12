أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مايا دياب ومحمود الليثي في ضيافة برنامج «ميكس ميوزيك» غدًا

Google+ Print
مايا دياب ومحمود الليثي في ضيافة برنامج «ميكس ميوزيك» غدًا مايا دياب ومحمود الليثي في ضيافة برنامج «ميكس ميوزيك» غدًا

صورة الحدث

كتب: هاني صابر

تحل الفنانة اللبنانية مايا دياب، ونجم الغناء الشعبي محمود الليثي والمطرب المغربي محمد رضا، ضيوفًا علي برنامج “ميكس ميوزيك”، غدًا الأحد ، المذاع علي تليفزيون دبي.

يقدم ضيوف البرنامج أكثر من أغنيه”سولو” من أغنياتهم الشهيرة، حيث تغني “مايا” أغنيتي “نيالي فيك” و”كده برضه”، فيما يغني الليثي عدة أغاني منها “بونبونايه” و”سوق الحلاوة”، بينما يقدم رضا أغنيتيه “الفاتورة” و”عشرة علي عشرة”.

كما يشترك نجوم الحلقة في أداء أكثر من دويتو وتريو مشترك مثل “تراضيني” و”سكر” و”سبع أرواح” و”حط إيده يا” و”عبده” و”ناري ناري”، ورائعتي فنان العرب محمد عبده “إختلفنا ” والفنان الكبيرأبو بكر سالم “ماعلينا “.

البرنامج تقديم خالد سليم وإلين لحود ومن إخراج إيميل سيليلاتي ويذاع علي قناة دبي في الساعة الثامنة والنصف مساءً، يوم الأحد من كل اسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا