مايا دياب ومحمود الليثي في ضيافة برنامج «ميكس ميوزيك» غدًا

كتب: هاني صابر

تحل الفنانة اللبنانية مايا دياب، ونجم الغناء الشعبي محمود الليثي والمطرب المغربي محمد رضا، ضيوفًا علي برنامج “ميكس ميوزيك”، غدًا الأحد ، المذاع علي تليفزيون دبي.

يقدم ضيوف البرنامج أكثر من أغنيه”سولو” من أغنياتهم الشهيرة، حيث تغني “مايا” أغنيتي “نيالي فيك” و”كده برضه”، فيما يغني الليثي عدة أغاني منها “بونبونايه” و”سوق الحلاوة”، بينما يقدم رضا أغنيتيه “الفاتورة” و”عشرة علي عشرة”.

كما يشترك نجوم الحلقة في أداء أكثر من دويتو وتريو مشترك مثل “تراضيني” و”سكر” و”سبع أرواح” و”حط إيده يا” و”عبده” و”ناري ناري”، ورائعتي فنان العرب محمد عبده “إختلفنا ” والفنان الكبيرأبو بكر سالم “ماعلينا “.

البرنامج تقديم خالد سليم وإلين لحود ومن إخراج إيميل سيليلاتي ويذاع علي قناة دبي في الساعة الثامنة والنصف مساءً، يوم الأحد من كل اسبوع.