محكمة جديدة لمكافحة الفساد في العاصمة كابول

بدأت محكمة جديدة لمكافحة الفساد في أفغانستان عملها يوم السبت في خطوة محدودة إلى الأمام ضمن جهود الرئيس أشرف عبد الغني لمحاربة الكسب غير المشروع على أعلى المستويات في الحكومة.

وأنشأت إدارة عبد الغني مركز العدالة الجنائية ضد الفساد في يونيو لتعزيز قدرة النظام القضائي على مقاضاة الوزراء والقضاة والحكام الفاسدين الذين كانوا ينعمون بالحصانة من الملاحقة القضائية إلى حد بعيد.

ولم تشمل أول قضيتين تنظرهما هيئة المحكمة -التي تضم قاضية- مسؤولين بارزين في الحكومة بل ممثلا للادعاء في المحكمة العليا ومسؤولا في بنك خاص وهو ما سلط محامو الدفاع الضوء عليه.

وبحسب رويترز قال فريد أرابزاي محامي ممثل الادعاء أمام هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة “كنت أود أن تكون بداية هذه المحكمة قضية فساد بمليون دولار لا قضية فساد بقيمة 50 ألف أفغاني (761.04 دولار).”

وقالت الحكومة إنها ستلاحق العشرات في قضايا الفساد المتعلقة بمسؤولين كبار في الحكومة لكنها لم تعلن أي أسماء.

وقال جامشيد رسولي المتحدث باسم مكتب الادعاء العام على هامش الجلسة في قاعة المحكمة الصغيرة التي اكتظت بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين “هناك المزيد من القضايا قيد التحقيق في هذا المركز وبمجرد انتهاء التحقيق في هذه القضايا سيعلن المركز قراره.”