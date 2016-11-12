خليفة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين محمد حمد البادي رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 179 لسنة 2016 بشأن تعيين المستشار محمد بن حمد البادي رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 178 لسنة 2016 بإحالة المستشار الدكتور عبدالوهاب مير أحمد عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.

ونصت المادة الثانية من المرسومين بأنه على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذين المرسومين ويعمل بهما من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.

وقد حصل المستشار محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الإمارات عام 1989 وعمل في سلك القضاء بدائرة القضاء الشرعي لمدة عشر سنوات كقاض ابتدائي ثم قاضي استئناف تولي بعدها رئاسة محكمة العين الشرعية الابتدائية ثم محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية.

كما تولي مناصب عديدة منها منصب النائب العام عام 1999 والأمين العام للهيئة العامة للأوقاف عام 2004 ومستشار معالي وزير العدل عام 2007 ووكيل وزارة العدل اعتبارا من عام 2009 وحتى تاريخه.

وشارك في عضوية عدد من مجالس إدارة الهيئات الحكومية فضلا عن رئاسته لجانا متعددة كما ترأس وفود وزارة العدل في اجتماعات ومؤتمرات عديدة داخل وخارج الدولة.