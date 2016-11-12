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مرور بني سويف يجبر سائقي الأجرة على لصق «استيكر» للتعريفة‎

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مرور بني سويف يجبر سائقي الأجرة على لصق «استيكر» للتعريفة‎ مرور بني سويف يجبر سائقي الأجرة على لصق «استيكر» للتعريفة‎

مرور بني سويف

شنت إدارة مرور بني سويف، اليوم السبت، حملة مكبرة؛ لإجبار جميع وسائل نقل الركاب على لصق تعريفة الركوب الخاصة بها.

وقامت الحملة المتمركزة في شوارع وميادين المحافظة برئاسة العميد حسام الشايب مدير الإدارة، بلصق التعريفة على التاكسي، والميكروباص، وسيارات نقل الركاب بين المحافظات.

وقال “الشايب”، أن تلك الحملات جاءت بتعليمات من مدير الأمن اللواء محمد الخليصي، عقب شكوى الأهالي بعدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مضيفًا أن غرامة مخالفة التعريفة تبدأ بـ300 جنيه، مع سحب رخصة المركبة، وتنتهي بالحد الأقصى وهو 1500 جنيه.

من جانبه قال المقدم محمود الخولي وكيل إدارة المرور ومسئول الحملة في المواقف، أن تسعيرة سيارات نقل الركاب إلى القاهرة تم تحديدها بـ 18 جنيهًا، وإلى المنيا بـ 17.5 جنيه، بينما سيارات المرج والسلام وعبود بـ 20 جنيهًا.

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