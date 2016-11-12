المرصد السوري: مقتل7من قوات«سوريا الديمقراطية»بنيران داعش في الريف الشمالي للرقة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت مقتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بنيران “داعش” في منطقة “خنيز” الواقعة في الريف الشمالي لمدينة الرقة.

وأفاد المرصد -حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية- باستمرار الاشتباكات بين الطرفين بشكل عنيف في محيط بلدة “تل السمن” و”خنيز”، حيث تحاول قوات سوريا الديمقراطية السيطرة عليهما للتقدم باتجاه مدينة الرقة معقل التنظيم في سوريا.

كان المرصد السوري قد أعلن – في وقت سابق – سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم فصائل كردية وأخرى عربية، على قرى “الهيشة وخنيز فوقاني وخنيز وسطاني”، بعد مواجهات مع “داعش” وتحت غطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

أ ش أ