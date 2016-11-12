أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اعتقال 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لخلية إرهابية في كوسوفو

Google+ Print
اعتقال 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لخلية إرهابية في كوسوفو اعتقال 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لخلية إرهابية في كوسوفو

شرطة كوسوفو _ أرشيفية

اعتقلت سلطات كوسوفو 7 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى خلية إرهابية كانت تخطط لارتكاب هجمات في البلقان، سبق وأن اعتقل 15عنصرًا من أعضائها خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام محلية أن من بين المواقع المستهدفة مباراة كرة قدم، وتم نقلها إلى الباسان في وسط البلاد لأسباب أمنية.

وأشارت القناة إلى أن هؤلاء العناصر يشتبه أيضًا في تخطيطهم للقيام بهجمات في كوسوفو ضد مؤسسات أمنية دولية ومحلية.

والجدير بالذكر، أن حوالي 300 كوسوفي توجهوا إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال إلى جانب تنظيم “داعش”، قتل 60 منهم وعاد بعضهم إلى بلاده، في حين تقدر السلطات الكوسوفية عدد الذين لا يزالون يقاتلون في سوريا والعراق في صفوف التنظيم ب75 شخصًا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا