اعتقال 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لخلية إرهابية في كوسوفو

اعتقلت سلطات كوسوفو 7 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى خلية إرهابية كانت تخطط لارتكاب هجمات في البلقان، سبق وأن اعتقل 15عنصرًا من أعضائها خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام محلية أن من بين المواقع المستهدفة مباراة كرة قدم، وتم نقلها إلى الباسان في وسط البلاد لأسباب أمنية.

وأشارت القناة إلى أن هؤلاء العناصر يشتبه أيضًا في تخطيطهم للقيام بهجمات في كوسوفو ضد مؤسسات أمنية دولية ومحلية.

والجدير بالذكر، أن حوالي 300 كوسوفي توجهوا إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال إلى جانب تنظيم “داعش”، قتل 60 منهم وعاد بعضهم إلى بلاده، في حين تقدر السلطات الكوسوفية عدد الذين لا يزالون يقاتلون في سوريا والعراق في صفوف التنظيم ب75 شخصًا.

أ ش أ