رئيس جامعة طنطا يكرم نقيب عام العلميين

الغربية - مصطفى عادل

أهدى الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل رئيس الجامعة، درع الجامعة إلى الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين بجمهورية مصر العربية تكريماً له.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع بينهما بإدارة الجامعة ،في حضور الدكتور عاطف نوير نقيب العلميين بوسط الدلتا، حيث تم مناقشة بعض القضايا الخاصة بالمهن العلمية وتبادل الآراء حول سبل تذليل العقبات الخاصة بهم، وتدعيم التعاون للنهوض بمستوى البحث العلمي في جمهورية مصر العربية.

في نهاية اللقاء أهدى نقيب العلميين مجلد "علماء مصر"، إلى الدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا.