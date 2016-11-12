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مطار مرسى مطروح يستقبل رالى الطيران الملكى البريطانى

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مطار مرسى مطروح يستقبل رالى الطيران الملكى البريطانى مطار مرسى مطروح يستقبل رالى الطيران الملكى البريطانى

>مطروح – حسن مشالى

أكدت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح، أن رالي الطيران الملكي الانجليزي، يبدأ مرحلته الأولى بمصر من مطار مرسى مطروح، بمشاركة 23 دولة و 60 طيارا، انطلق الرالي من جزيرة كريت والتحليق حتى جنوب أفريقيا، مرورا بعدد من المطارات المصرية، اليوم وغداً الأحد.

وقالت مدير سياحة مطروح لـ" اليوم السابع " إن رالى الطيران الملكى البريطانى القديم، تشترك فيه 14 دولة وهى وبريطانيا ولتوانيا وفرنسا واستراليا وايرلندا واليونان وبتسوانا وألمانيا وبلجيكا وروسيا وأمريكا و ناميبيا و جنوب إفريقيا بمشاركة 23 طائرة و60 طيار.

 وأشارت " توفيق " إلى أن رالي الطيران الملكى البريطانى انطلق من جزيرة كريت، ووصل اليوم إلى مطار مرسى مطروح ليكمل مراحله داخل مصر إلى مطارات 6 أكتوبر والغردقة و الأقصر وأسوان وأبو سمبل ثم دنقلة بالسودان ويستكمل مراحله حتى النهاية فى جنوب أفريقيا. 

 

 

 


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