كسر ماسورة يقطع المياه عن مناطق بالمحلة.. ورئيس المدينة: جارى إصلاحها

الغربية ـ إسلام الخياط

انقطعت المياه عن بعض المناطق بمدينة المحلة الكبرى، عقب كسر ماسورة عمومية بطريق شارع شركة النصر، المغذية من المحطة اليابانية لجميع المناطق السكنية بالمحلة.

من جانبه أصدر اللواء ناصر طه، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، توجيهاته للعميد طارق الفولى مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتصليح الماسورة ومتابعة المهنسين والفنين ورفع تقرير بشأن العطل.

وكانت عدد من المناطق السكنية، وعلى رأسها أبوشاهين والمشحمة، وأبوراضى والجمهورية، ونعمان الأعصر، قد تأثرت بقطع المياه نتيجة لكسر فى الماسورة الرئيسية الموجودة بطريق شارع شركة النصر المغذية، ما دفع الأهالى إلى التقدم بشكاوى رسمية لغرف عمليات الطوارئ بحى أول وثان ومجلس المدينة.