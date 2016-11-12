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سانا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 في قصف على احياء سكنية بحلب

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سانا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 في قصف على احياء سكنية بحلب سانا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 في قصف على احياء سكنية بحلب

حلب _ أرشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم امرأتان وأصيب 12 آخرون بجروح، اليوم السبت نتيجة اعتداءات التنظيمات المسلحة بالقذائف والطلقات المتفجرة على أحياء سكنية في حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله إن “مسلحين استهدفوا حي السليمانية بالقذائف الصاروخية، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم امرأتان، وإصابة 9 آخرين بجروح بعضهم في حالة خطرة ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وأشار المصدر إلى أن ” سقوط طلقات متفجرة أطلقها مسلحون على حيي الفرقان والأعضمية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة”.

أ ش أ

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