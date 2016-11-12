رئيس وزراء الجزائر يؤكد التفاف الشعب الجزائري حول بوتفليقة

أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال اليوم السبت التفاف الشعب الجزائري حول شخص الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وبرنامجه وهو ما يفرض على الجميع الالتزام التام بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقها .. داعيا إلى ضرورة العمل في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف.

وقال سلال ، خلال إشرافه على افتتاح أعمال اللقاء السنوي الذي يجمع الحكومة بالولاة ، “إن القاسم المشترك لكل الجزائريين هو الدستور الذي تم تعديله والذي تقع مسئولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع خاصة فيما يتصل بثوابت الأمة من عربية وأمازيغية ووحدة وطنية وهي الثوابت التي لا نسمح لأي كان المساس بها”.

وأضاف “رغم تقلص عائداتنا البترولية منذ ثلاث سنوات ؛ إلا أن الحكومة الجزائرية تواصل جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية وهذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو تبلغ 3.9 % ..وبالرغم من أن سنة 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو”.

وقد نقل سلال تحيات الرئيس بوتفليقة للولاة ودعمه لهم حيث حثهم على مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في كنف السلم والأخوة لبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها.