أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس وزراء الجزائر يؤكد التفاف الشعب الجزائري حول بوتفليقة

Google+ Print
رئيس وزراء الجزائر يؤكد التفاف الشعب الجزائري حول بوتفليقة رئيس وزراء الجزائر يؤكد التفاف الشعب الجزائري حول بوتفليقة

رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال – أرشيفية

أكد رئيس الجزائرية عبدالمالك سلال اليوم السبت التفاف الشعب الجزائري حول شخص الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وبرنامجه وهو ما يفرض على الجميع الالتزام التام بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقها .. داعيا إلى ضرورة العمل في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف.

وقال سلال ، خلال إشرافه على افتتاح أعمال اللقاء السنوي الذي يجمع الحكومة بالولاة ، “إن القاسم المشترك لكل الجزائريين هو الدستور الذي تم تعديله والذي تقع مسئولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع خاصة فيما يتصل بثوابت الأمة من عربية وأمازيغية ووحدة وطنية وهي الثوابت التي لا نسمح لأي كان المساس بها”.

وأضاف “رغم تقلص عائداتنا البترولية منذ ثلاث سنوات ؛ إلا أن الحكومة الجزائرية تواصل جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية وهذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو تبلغ 3.9 % ..وبالرغم من أن سنة 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو”.

وقد نقل سلال تحيات الرئيس بوتفليقة للولاة ودعمه لهم حيث حثهم على مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في كنف السلم والأخوة لبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل