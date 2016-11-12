رمسيس مرزوق لوزير الثقافة: رفضت عرض خليجي لتمويل مجلة “كاميرا” كى تكون مصرية خالصة



> وجه الفنان العالمي د. رمسيس مرزوق مدير التصوير والمخرج السينمائي ،رسالة إلى وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم بشأن دور وزارته في دعم المجلة التي قام بتأسيسها منذ أكثر عامين تحت مسمى “كاميرا” ، وذلك بهدف إيجاد نافذة للمبدعين والفنانين المصريين والعرب لعرض إبداعاتهم من الصور ، خاصة مع رفض جهات دولية النشر للعرب .

وكشف مرزوق خلال لقاءه على راديو 9090 في برنامج “لقاء السبت” الذي تقدمه الإعلامية معتزة مهابة ، أن إحدى الدول العربية بمنطقة الخليج عرضت عليه تبني المشروع ، شريطة ألا يكون لمصر أي دور تمويلي فيها ، بحيث تكون هي الممول الوحيد لها ، بهدف أن تكون هي صاحبة السبق في تأسيس أول مجلة من هذا النوع في الوطن العربي .

ولفت مرزوق أن وزارة الثقافة المصرية بعد أن قامت بتمويل أول عددين للمجلة ، رفضت أن تستمر في التمويل بدعوى عدم توافر الميزانية ، موضحا أن المجلة يقوم بتمويلها نقابة المهن التمثيلية وجامعة طيبة بجانب اسهامات الكتاب والمصوريين السينمائيين المصريين والعرب .