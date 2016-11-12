مؤلف«كفر دلهاب» ليوسف الشريف يشرع في كتابة الحلقة الثامنة بالمسلسل

كتب: هاني صابر

أكد المؤلف عمرو سمير عاطف، أن الجهة المنتجة لمسلسل “كفر دلهاب” الذي يواصل كتابة سيناريو حلقاته، لم تختار لبطولته حتي الآن سوي يوسف الشريف وروجينا.

وقال عمرو في تصريح خاص لـ”أونا”، إن هناك ترشيحات للفنانين ببعض الأدوار الموجودة في كل شخصية بالمسلسل، ولكن لم يتم التعاقد رسميًا معهم، موضحًا أنه من المقرر بدء تعاقد الجهة المنتجة معهم خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف، أنه بدأ في كتابة أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل المقرر المنافسة به في رمضان المقبل.

يذكر أن، هناك جلسات عمل تجمع بطل العمل يوسف الشريف والمؤلف عمرو سمير عاطف والمخرج أحمد نادر جلال والمنتج تامر مرسي، بخصوص الاحداث التي يسير فيها المسلسل والخطوط العريضة للشخصية التي يلعبها بطل العمل، بالاضافة الي باقي الشخصيات الاخري للفنانين المرشحين للانضمام للبطولة.

مسلسل”كفر دلهاب”، بطولة يوسف الشريف، روجينا، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج نادر أحمد جلال، ومن انتاج تامر مرسى .