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أمن جامعة جنوب الوادى يضبط طالبا وصديقه لتعديهما على آخر بسبب خلافات عائلية

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أمن جامعة جنوب الوادى يضبط طالبا وصديقه لتعديهما على آخر بسبب خلافات عائلية أمن جامعة جنوب الوادى يضبط طالبا وصديقه لتعديهما على آخر بسبب خلافات عائلية

>قنا – هند المغربى

صرح مصدر مسئول بجامعة جنوب الوادى، أن أفراد أمن جامعة جنوب الوادى، ألقوا القبض على طالب وشقيقه حاولا التعدى على طالب داخل الحرم الجامعى بالسكين، بسبب خلافات عائلية قديمة بينهم.

 

كان أمن جامعة جنوب الوادى، برئاسة محمد حجاجى، ألقى القبض على كلا من الطالب "محمد.ا" وشقيقه "أحمد" لا يحمل أى أوراق شخصية، على خلفية محاولتهما التعدى بآلة حادة "سكين" على الطالب "محمد.ع "، داخل الحرم الجامعى  بسبب خلافات عائلية. 

 

تم التحفظ على الطرفين داخل قسم شرطة قنا، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والوقوف على ملابسات الواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.


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