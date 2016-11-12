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كرة السلة يعلن موعد الدورة المجمعة الثانية من الدورى

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كرة السلة يعلن موعد الدورة المجمعة الثانية من الدورى كرة السلة يعلن موعد الدورة المجمعة الثانية من الدورى

>ياسمين يحيى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة خالد القوصى، موعد انطلاق مباريات الدورة المجمعة الثانية من دورى المرتبط، على مستوى المجموعتين الأولى والثانية.

مباريات المجموعة الأولى لدورى كرة السلة

 

على مستوى المجموعة الأولى حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجارى، لإقامة مباريات كل من فرق الأهلى والجزيرة ومصر للتأمين، والجيش، والدخان، وطنطا، على أن تقام المباريات بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وبالنسبة للمجموعة الثانية تم إعلان موعد انطلاق المنافسات للفرق الآتية سبورتج، الزمالك، الأولمبى، الاتحاد السكندرى، سموحة، الشمس، بأن تقام فى الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجارى، بنفس الصالة.

الأهلى وسبورتنج على قمة دورى كرة السلة 

كانت الدورة المجمعة الأولى انتهت بتصدر فريق كرة سلة سبورتنج بقيادة حمد مرعى المدير الفنى على قمة المجموعة الثانية برصيد 35، الزمالك 29، الاتحاد 25، الأولمبى 23، سموحة 21، الشمس 14، أما المجموعة الأولى، فتربع فيها الأهلى بنفس رصيد سبورتنج 35، الجزيرة 32، الجيش 24، طنطا 22، للتأمين 18، الدخان 16.


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