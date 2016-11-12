ألمانيا: تزايد عدد اللاجئين الأتراك لدينا بعد محاولة الانقلاب

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أن فرص حصول اللاجئين الأتراك على حق اللجوء وبذلك الحماية القانونية كانت خلال العام الجاري ضئيلة جدا، حيث لم تتجاوز نسبة قبول طلبات اللجوء من لاجئين أتراك من قبل المكتب حدود 6.8%.

وأشار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين – في تصريحات لصحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة اليوم السبت إلى أن هذه النسبة بين الأكراد المنحدرين من تركيا بلغت 5.7% فقط، موضحا أن محاولة الإنقلاب العسكري في تركيا لم تظهر له بعد تأثيرات على مسألة البت في طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص المنحدرين من تركيا.

وفي ظل هذه البيانات يتبين أن فرص نجاح اللاجئين الأتراك في قبول طلبات لجؤهم إلى ألمانيا خلال العام الحالي تعتبر أسوأ بشكل واضح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ وصلت نسبة اللاجئين المقبولين في العام الماضي إلى 14.6%.

وحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، فقد تقدم 3793 مواطنا تركيا بطلب لجوء إلى السلطات الألمانية بنهاية سبتمبر الماضي، ما يعادل أكثر من ضعف العدد الذي تقدم بطلبات مشابهة في مجمل العام الماضي.

أ ش أ