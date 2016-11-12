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الدولار يتراجع أمام الجنيه بعد موافقة «النقد الدولى» على قرض مصر

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الدولار يتراجع أمام الجنيه بعد موافقة «النقد الدولى» على قرض مصر الدولار يتراجع أمام الجنيه بعد موافقة «النقد الدولى» على قرض مصر

أرشيفية

تراجعت صرف العملة الأمريكية “الدولار” في بداية تعاملات الصباحية للبنوك الكبرى، عما شهدته سوق الصرف عند الإقفال أمس، الجمعة، وذلك بعد إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض 12 مليار دولار، وتسليم الشريحة الأولى منه والبالغة 2.75 مليار دولار.

وسجل سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي 15.9 جنيه للشراء، 16.05 جنيه للبيع، مقارنة بـ16 جنيها للشراء، و16.25 جنيه للبيع، فى ختام تعاملات أمس، الجمعة.

كما سجل الدولار في بنك مصر 15.09 جنيه للشراء، والبيع 16.02 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس 16 جنيها للشراء، 16.30 جنيه للبيع عند إقفال أمس.

كما تراجع الدولار في بنك القاهرة ليسجل 15.75 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، مقارنه بأمس 15.95 جنيه للشراء، 16.45 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي تراجعا، حيث بلغ 15.90 جنيه للشراء، 16.05 جنيه للبيع مقارنة بأمس 16 جنيها للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

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