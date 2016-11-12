نادى الطيران المصري ينظم احتفالية برنامج «رالي الطيران» بمشاركة 15 دولة

ينظم نادي الطيران المصري التابع لوزارة الطيران المدني، احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على إطلاق رالي الطيران، والذي انطلق من جزيرة كريت باليونان مرورًا بمصر، وينتهي بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

ويأتي برنامج الرالي لهذا العام من أجل إحياء ذكرى هذه الرحلة، والتي من المقرر أن تستغرق مدتها 5 أسابيع، حيث سيقوم بها حوالي 23 طائرة من طرازات قديمة إنتاج أعوام 1920 – 1930، تم تجديدها للطيران بنفس خط سير الرحلات القديمة، وبمشاركة 60 طيار، يمثلون أكثر من 15 دولة أجنبية مُشاركة في الحدث.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها إن برنامج الرالي سينطلق من اليونان، يليه الدخول إلى القارة الإفريقية عبر مصر، مرورًا بمدن مرسى مطروح، والقاهرة، والأقصر، وأسوان، عبورًا بنهر النيل، وذلك لالتقاط الصور التذكارية، وكذلك الهبوط بمنطقة الأهرامات مما يمثل ترويجًا عالميًا للسياحة المصرية، وزيادة الوعي بنشر الثقافة الجوية، وتوصيل رسالة إلى العالم بأن مصر مقصدًا سياحيًا أمنًا.

وأوضحت أن الطائرت ستستكمل رحلاتها متجهة إلى الخرطوم، مرورًا بالمرتفاعات الإثيوبية، وسهول كينيا، ونيروبي، والوقوف والاستمتاع بجمال المحيط الهندي، عبورًا بزامبيا، وشلالات فيكتوريا، وزيمبابوي، ثم خط النهاية بكيب تاون بجنوب إفريقيا.