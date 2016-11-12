إعلان أسماء الفائزين بجوائز الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية غدا

تعلن جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية يوم غد الأحد أسماء الفائزين بجوائز دورتها التاسعة 2015-2016 وذلك في مؤتمر صحفي يستضيفه فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي.

كان راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية قد اعتمد في وقت سابق أسماء الفائزين وأمر باتخاذ اللازم للإعلان عنهم وتكريمهم خلال حفل الجائزة الذي يقام يوم 14 ديسمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال عبد الله بن سوقات عضو مجلس أمناء الجائزة إن ملفات الفائزين حافلة بالإنجازات التي تؤهلهم عن جدارة للفوز بالجوائز في فئات الجوائز العالمية وجوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن الفائزين بجوائز حمدان العالمية الكبرى وموضوعها أمراض الجهاز الهضمي وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة وموضوعاتها أمراض القولون والكبد والبنكرياس سيكونون على رأس المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل.

وأوضح أن فئة الجوائز العالمية تتضمن جائزة حمدان العالمية الكبرى وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة وجائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية منوها إلى أن فئة جوائز العالم العربي تتضمن جائزة حمدان لأفضل كلية معهد مركز طبي في العالم العربي وجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي.

وأضاف ابن سوقات إن جوائز دولة الإمارات تشتمل على جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي وجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي وجائزة حمدان لأفضل بحث تم نشره في مجلة حمدان الطبية.

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