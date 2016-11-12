الجيش التركي: مقتل 18 من «داعش» في شمال سوريا

قال الجيش التركي يوم السبت إنه قتل 18 متشددا من “داعش” في شمال سوريا على مدى الأربع و العشرين ساعة الماضية في تكثيف للضربات الجوية ضد التنظيم المتشدد.

وبحسب رويترز قال الجيش في بيان إن الضربات الجوية دمرت أربعة مبان وسيارة يستخدمها مقاتلو التنظيم المتشدد.

وفي تطور منفصل قال الجيش في بيان إن خمسة من مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا وخمسة من متشددي داعش قتلوا في اشتباكات على الأرض. وإضافة إلى ذلك قال البيان إن قوات التحالف نفذت ست ضربات جوية قتلت عشرة متشددين آخرين من الدولة الإسلامية.

وتدعم تركيا مجموعة من مقاتلي المعارضة من العرب السوريين والتركمان في شمال سوريا في إطار عملية درع الفرات التي تهدف لطرد داعش من المناطق المحاذية لحدودها الجنوبية.

وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا قتل فيه 11 شخصا الأسبوع الماضي.

لكن فرعا لحزب العمال الكردستاني أعلن مسؤوليته عن الهجوم. وشن مسلحون أكراد ومتشددون من داعش ومتطرفون يساريون هجمات على المدنيين في تركيا في الأعوام الأخيرة.