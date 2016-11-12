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القوات الخاصة العراقية تسيطر على حي جديد بالموصل

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القوات الخاصة العراقية تسيطر على حي جديد بالموصل القوات الخاصة العراقية تسيطر على حي جديد بالموصل

القوات العراقية

قالت القوات الخاصة العراقية إنها واصلت التوغل في الموصل يوم الجمعة رغم مقاومة شرسة من مقاتلي تنظيم داعش الذين يستخدمون مدنيين دروعا بشرية وإنها تحكم قبضتها على ستة أحياء بالمدينة سيطرت عليها في الأيام العشرة الماضية.

وبحسب رويترز اخترق جنود جهاز مكافحة الإرهاب خطوط دفاعات تنظيم داعش ليدخلوا المدينة في الأسبوع الماضي ويخوضون منذ ذلك الحين معارك شرسة مع المتشددين الذين يستخدمون موجات من المفجرين الانتحاريين والقناصة.

والحملة التي بدأت قبل أربعة أسابيع تقريبا هي أعقد عملية عسكرية في العراق في 13 عاما من الاضطرابات منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين.

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