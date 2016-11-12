«شجع .. إفرح».. مبادرة وزارة الداخلية لتشجيع منتخب مصر مع غانا

أعلنت وزارة الداخلية عن تبنيها مبادرة بعنوان “شجع … إفرح” تستهدف دعوة الجماهير لمساندة المنتخب الوطنى لكرة القدم خلال لقائه مع المنتخب الغانى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ( روسيا 2018 ) والمقرر إقامته على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية، غداً الأحد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت: ”بمناسبة اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطنى لكرة القدم والمنتخب الغاني فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ( روسيا 2018 ) والمقرر إقامته على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد 13 الجارى، وحرصاً من وزارة الداخلية على خروج اللقاء بالمظهر الحضارى المشرف، فقد تبنت الوزارة مبادرة بعنوان “شجع … إفرح” تستهدف دعوة الجماهير لمساندة المنتخب الوطنى بعيداً عن أي شكل من أشكال التعصب والعنف، مما قد يعكر صفو المباراة ، ويخل بمبادئ الروح الرياضية.. مع خالص التمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطنى”.