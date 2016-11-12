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الرئيس السودانى يشارك في القمة العربية الأفريقية بمالابو 23 و24 نوفمبر

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الرئيس السودانى يشارك في القمة العربية الأفريقية بمالابو 23 و24 نوفمبر الرئيس السودانى يشارك في القمة العربية الأفريقية بمالابو 23 و24 نوفمبر

الرئيس السوداني عُمر البشير – أرشيفية

يشارك الرئيس السوداني عمر البشير، في القمة العربية الأفريقية التي ستنعقد في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية يومي ٢٣ و٢٤ نوفمبر الجاري .

وقال السفير محمد عيسى مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السودانية، إن القمة ستبحث آفاق التعاون العربي الأفريقي وتستعرض مسيرة العلاقات بين الجانبين، كما تؤكد على التنسيق وتبادل الرؤي في المحافل الدولية والإقليمية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أنه يسبق انعقاد القمة، اجتماع لوزراء الخارجية العرب والأفارقة، يتم خلاله بحث الموضوعات التي سوف تتناولها القمة، خاصة مايتعلق بمسار التعاون الاقتصادي ومخرجات القمة السابقة التي انعقدت في الكويت.

أ ش أ

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