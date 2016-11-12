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حارس المحلة يغادر العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية

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حارس المحلة يغادر العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية حارس المحلة يغادر العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية

>محمد غنيم

غادر عمرو الأحمدى حارس مرمى غزل المحلة، العناية المركزة بمستشفى طوارئ جامعة المنصورة، وذلك بعد استقرار حالته الصحية عقب نجاته من الموت بعد انقلاب سيارته على طريق بلقاس المنصورة عقب مران المحلة السبت الماضى.


> وأجرى اللاعب أشعة مقطعية على المخ صباح اليوم، أثبتت سلامة الجمجمة، رغم وجود شرخ، بالإضافة لإجرائه عملية لإزالة الطحال إلى جانب سلامة القفص الصدرى للاعب، عقب الأشعة التى أثبتت وجود كدمات بالقفص الصدرى للاعب.


> من جانبه، أعطى المهندس حمزة أبو الفتح رئيس نادى غزل المحلة أوامره للمهندس فوزى القطارى المشرف العام على الكرة بالمحلة، بمتابعة الحالة الصحية للاعب وتقديم تقرير يومى عن حالة اللاعب والتأكيد على التكفل بكل مصاريف علاج اللاعب، وعدم تحميل أسرته أى نفقات فى علاج اللاعب الذى ساهم من قبل فى صعود غزل المحلة للدورى الممتاز.


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