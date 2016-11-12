عمرو موسي يطير للإمارات..وفاروق العقدة للبحرين

غادر عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، القاهرة، متوجهًا إلى الإمارات للقاء عدد من المسئولين، وبحث آخر التطورات على الساحة العربية.

وقالت مصادر بالمطار إنه تم استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية بصالة كبار الزوار، تمهيدًا لإنهاء إجراءات سفره متوجهًا إلى الإمارات على طائرة الاتحاد المتجهة إلى أبوظبي.

كما غادر فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، القاهرة متوجهًا إلى البحرين للمشاركة في بعض الفعاليات المصرفية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات سفر محافظ البنك المركزي الأسبق بصالة كبار الزوار على رحلة طيران الخليج المتجهة إلى البحرين.