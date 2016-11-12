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موسكو تطالب الأمم المتحدة بضمان توزيع المساعدات فى شرق حلب

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موسكو تطالب الأمم المتحدة بضمان توزيع المساعدات فى شرق حلب موسكو تطالب الأمم المتحدة بضمان توزيع المساعدات فى شرق حلب

حلب _ أرشيفية

طلبت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، من بعثة الأمم المتحدة فى سوريا تأكيدا رسميا بقدرتها على توزيع المساعدات الإنسانية فى شرق حلب قبل موافقتها على أى هدنة جديدة.

وذكرت الوزارة- فى بيان اليوم السبت، أوردته قناة (روسيا اليوم)- “أن الهدنات السابقة التى هدفت إلى السماح بإيصال وإجلاء الجرحى، لم تحقق أى شىء بسبب استهدف المسلحين لأى شخص حاول الخروج من الأحياء الشرقية”.

وفى المقابل، كانت المعارضة السورية بأحياء حلب الشرقية قد حملت موسكو ودمشق مسئولية انهيار الهدنات السابقة.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعربت- فى وقت سابق من اليوم- عن خيبة أملها من قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذى يتهم دمشق باستخدام أسلحة كيميائية، محذرة من مغبة أن يتسبب هذا القرار فى تعقيد الوضع.

أ ش أ

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