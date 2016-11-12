طالب يمزق جسد زميله بقطعة صاج بميت غمر بعد اعتدائه عليه بمطواة

الدقهلية - شريف الديب

اعتدى طالب على زميله فى ميت غمر محافظة الدقهلية وتسبب فى إصابته إصابات خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى العام.

وتلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي ميت غمر العام، بوصول إسلام س ا 18 سنة، طالب مصاب بجرح نافذ بالصدر فى الناحية اليسري وطعنتين بالخلف وحالته خطر ولا يمكن استجوابه، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال والدة المصاب ، اتهمت احمد السيد السعيد 18 سنة طالب زميل نجلها بالتعدي على ابنها، بسبب مزاحهما سويا فتطورت إلى مشاجرة بينهما.

تم اعداد كمين وتم ضبط المتهم، و تبين اصابته بجرح قطعي بالكتف الايسر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيام بطعن المجني عليه بقطعة صاج ( نصل ) وتخلص منه، وأكد قيام المصاب بإحداث إصابته بعد التعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.