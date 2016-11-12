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تأييد حبس متهم عامين مع الشغل بتهمة التظاهر وقطع الطريق فى إمبابة

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تأييد حبس متهم عامين مع الشغل بتهمة التظاهر وقطع الطريق فى إمبابة تأييد حبس متهم عامين مع الشغل بتهمة التظاهر وقطع الطريق فى إمبابة

>كتب سليم على

قضت الدائرة 21 إرهاب برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر سعيد موسى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، تأييد حبس متهم بالتظاهر وقطع الطريق بقرية وردان بإمبابة عامين مع الشغل والنفاذ.

 
> ونسبت النيابة العامة للمتهم إبراهيم أحمد محمود عماد فى القضية رقم 6702 لسنة 2015 اتهامات التظاهر بدون ترخيص وقطع الطريق.


> وتعود الواقعة إلى أنه تبلغ مساء يوم 27 أبريل 2015 لقسم مركز إمبابة من الأهالى قيام المتهم بالاشتراك مع عناصر الإخوان بالتجمع داخل قرية وردان مرددين هتافات معادية للدولة وعددهم 70 شخصا تجمهروا أمام مسجد أبو بكر الصديق، وقاموا بقطع الطريق، وألقوا الحجارة على الأهالى، وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات وإطلاق الألعاب النارية


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