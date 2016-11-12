انطلاق بطولة الملاكمة بجامعة سوهاج لمدة 4 أيام

سوهاج – محمود مقبول

انطلقت بجامعة سوهاج، بطولة الملاكمة فى الأوزان المختلفة على مستوى جميع الكليات والتي يشارك بها 21 طالبا وتنظمها كلية التربية الرياضية على مدار 4 أيام، بملاعب المدينة الجامعية للطالبات، صرح بذلك الدكتور صفا محمود السيد، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن هذه البطولة تعد ضمن الأنشطة الطلابية التي تحرص عليها ادارة الجامعة لثقل المهارات لدى الطلاب، وبمثابة دعوة للاهتمام بالألعاب الفردية التي تعزز من عناصر اللياقة البدنية وتحمل القوة.

وأشار الدكتور محروس محمود محروس، عميد الكلية، إلى أن لعبة الملاكمة ضمن المواد الأساسية للطالب بالفرقة الثانية، وهي من الالعاب الفردية القتالية الاولمبية والتي من المتوقع أن تشارك بها الجامعة في بطولة الشهيد الرفاعى الخاصة بالجامعات المصرية.